Cento e quarenta paraguaios foram barrados na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, tentando entrar em Cidade do Leste, na tarde deste domingo (12).

Eles foram impedidos de atravessar a ponte pela Polícia Rodoviária Federa (PRF). Por causa do coronavírus, a ponte está fechada desde o dia 18 de março.

(G1 PR)