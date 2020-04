Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.251 da Mega-Sena, sorteadas no sábado (11) . As dezenas sorteadas foram 05-15-22-26-54-58.

A quina teve 29 acertadores que receberão o prêmio individual de R$ 49.650,39. A quadra teve 2.222 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 925,71.



O próximo concurso será na quarta (15). O prêmio é estimado em R$ 17 milhões.