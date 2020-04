Deputado Pedro Lupion viabiliza R$ 1,6 milhão para saúde dos municípios

Para o deputado federal Pedro Lupion (Democratas) a área da saúde, para qualquer município, é um dos setores que mais demandam atenção, pois está, diretamente, ligada a qualidade de vida das pessoas, ainda mais neste momento em que o coronavírus (Covid-19) prolifera pelo país. Marilândia do Sul é uma das cidades contempladas.

Lupion viabilizou emendas impositivas individuais, apresentadas no orçamento deste ano, que contemplam - neste momento - oito municípios que integram a base de atuação política do deputado: Alvorada do Sul, Caferara, Carlópolis, Florestópolis, Leópolis, Marilândia do Sul, Porecatu e Siqueira Campos.

“É importante destacar que neste momento são oito cidades que são contempladas com recursos para uso no custeio da saúde municipal, esse é um processo gradativo e outros dos nossos municípios, também, serão respaldados com nossas emendas”, reforça o parlamentar.

De acordo com o deputado o valor total, dessa primeira etapa, em emendas soma R$ 1,6 milhão e cada município receberá o seu recurso para reforçar o investimento no atendimento à população. “Reforço orçamentário, extremamente, importante para os nossos municípios no atual período de crise por conta da pandemia do COVID-19: todo suporte neste momento é fundamental”.

O parlamentar, aproveita, e fez referência ao trabalho realizado pelo atual ministro da Saúde, Henrique Mandetta (Democratas): “Nosso presidente Jair Bolsonaro foi, extremamente, assertivo na escolha do ministro Henrique Mandetta. É um médico com ampla experiência na área, foi secretário de Saúde do Município de Campo Grande e vem conduzido com excelência e lucidez a situação da pandemia mundial que o Brasil atualmente enfrenta”, aponta Pedro Lupion.