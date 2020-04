Homem com suspeita de coronavírus agride médico na UPA de Curitiba

Um paciente, de 40 anos, com suspeita do novo coronavírus agrediu um médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sitio Cercado, em Curitiba, segundo o Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (Simepar).

O sindicado informou que a agressão aconteceu nA quarta-feira (8). Conforme o Simepar, o paciente arrancou o acesso venoso e, além das agressões contra o profissional, cuspiu na equipe médica.

O médico da UPA que foi agredido disse estar preocupado em ter sido contaminado junto com a equipe.



(Com informações do G1)