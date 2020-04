Após ficar na UTI, homem de 77 anos com covid-19 recebe alta médica, em Curitiba

Foi ao som de um violino e com muita emoção que o paciente João Mariano, de 77 anos, recebeu alta do Hospital Pilar, em Curitiba, na quarta-feira (8). Ele ficou internado por duas semanas depois de contrair a Covid-19. Além da música, seu Mariano também recebeu aplausos da equipe do hospital.

"Eu fico muito contente porque, no estado em que cheguei aqui, não podia nem falar. A gente foi muito bem tratado e graças a Deus posso dizer que estou novo. Estou bom", comemorou o idoso.

De acordo com os médicos, o paciente chegou ao hospital em estado grave e foi direcionado imediatamente para a UTI.

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado na quarta, o Paraná tem 550 casos confirmados, 5.303 descartados e 333 em investigação. Dezessete pessoas morreram da doença em todo o estado.

São 100 pacientes internados, 59 deles em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 41 em leitos clínicos. Outros 153 já se recuperaram da doença.

Dos 550 casos confirmados em todo o estado, 279 são homens e 271 são mulheres.

(Com informações do G1)