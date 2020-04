Homem de 31 anos é morto a tiros durante pescaria, em Ivaí

Ederson dos Santos de 31 anos foi morto a tiros na quarta-feira (8), no município de Ivaí, durante uma discussão por causa de pescaria.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava pescando em um rio acompanhando de dois familiares. Eles foram abordados por um homem que disse ser o dono do local e que não poderiam pescar, por ser uma área particular.

Houve então uma discussão e o dono do local acabou sacando uma arma e atirando contra as pessoas. Após atingir Ederson, o atirador fugiu em seguida.

A PM foi acionada e encontrou na residência do dono da propriedade uma carabina de pressão e alguns cartuchos calibre 28 já deflagrados, ele não se encontrava na casa. A arma usada no crime foi localizada em uma plantação de erva-mate.

O autor se apresentou no destacamento da polícia em Ivaí. Ele foi preso em

flagrante e conduzido para a delegacia de Imbituva.