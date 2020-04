Morador de rua infectado com covid-19 foge de hospital e pega mototáxi no interior do Amazonas

Internado desde o início do mês com Covid-19, um homem fugiu do hospital na tarde desta terça-feira (7) em Parintins, no interior do Amazonas. Morador de rua, o homem, que não teve identidade divulgada, fugiu das instalações do hospital ainda com eletrodos colados pelo corpo durante um surto, segundo a Coordenação de Vigilância em Saúde da cidade.

Ele deixou a unidade hospitalar a pé e logo em seguida subiu em um mototáxi. De acordo com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, o homem é um dos cinco casos confirmados de Covid-19 na cidade. Em todo o Amazonas, são mais de 630 casos da doença. Ele fugiu após ter um surto de abstinência.

"Ele estava internado. É um andarilho, usuário de drogas. No processo de abstinência, surtou e conseguiu fugir do hospital. Ele foi imediatamente recapturado e internado novamente. Está isolado e em tratamento para o coronavírus", afirmou o prefeito.

