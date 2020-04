Jogador do Flamengo "adota" 200 famílias carentes para doações de cestas básicas

Vapo nos adversários. Vapo na crise. Se executar os problemas causados pela pandemia do coronavírus não é uma missão simples como nos gramados, Gérson tem feito sua parte nas comunidades de Nova Iguaçu, onde nasceu. O volante do Flamengo "adotou" famílias carentes para doações periódicas de cestas básicas.

Nesta semana, o jogador doou 200 unidades nos bairros do Carmary, da Posse e redondezas, onde passou a infância. A ação foi coordenada pelo pai de Gérson, Marcão, que também é seu empresário. As famílias foram catalogadas com endereço e contato telefônico para que seja feito um acompanhamento e realização de novas doações.

A medida visa também evitar aglomerações, premissa fundamental no combate ao Covid-19 e que foi difícil controlar no contato inicial.

(Globo Esporte)