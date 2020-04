Prefeitura de Paranaguá confirma morte de homem por covid-19

A Prefeitura Municipal de Paranaguá confirmou nesta quarta-feira (8), a morte de um homem de 63 anos por covid-19.

O homem, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, foi a primeira morte por coronavírus confirmada no litoral do estado.

Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) divulgado na terça-feira (7), Paranaguá tinha sete casos confirmados da doença - entre eles, o homem de 63 que morreu nesta quarta-feira.

A prefeitura não informou quando o homem foi internado e se ele tinha comorbidades.

(Com informações do G1 PR)