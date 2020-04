Após fuga pela contramão, PRF apreende maconha e recupera carro roubado no Paraná; assista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 320 quilos de maconha no final da manhã desta terça-feira (7) em Santa Tereza do Oeste (PR).

A droga era transportada em um automóvel Toyota Etios, que transitava pela BR-277. Ao cruzar com o veículo, uma equipe da PRF que estava em ronda desconfiou e fez o retorno, para abordá-lo.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o motorista do carro acelerou, mas se deparou com dois caminhões à sua frente. No meio de uma curva, em um trecho de subida, ele ameaçou iniciar uma ultrapassagem. No local, a manobra é proibida pela sinalização, por falta de visibilidade.

Como vinham um caminhão e três carros em sentido contrário, o homem voltou para a sua faixa. Logo após a passagem do terceiro carro, ele ultrapassou um dos caminhões, ainda em um trecho em que as ultrapassagens são proibidas. Durante a manobra, o motorista de um quarto automóvel, que também transitava no sentido contrário, viu-se obrigado a sair em direção ao acostamento, para evitar uma colisão frontal.

Em razão do risco iminente de um acidente de grandes proporções, os policiais rodoviários federais efetuaram então um disparo de arma de fogo no pneu traseiro direito do automóvel, que rodou e saiu de pista.



O traficante, de 44 anos de idade, ainda tentou fugir a pé, através de uma área de mata, mas foi alcançado e preso em flagrante. Aos agentes da PRF, ele disse que saiu de Foz do Iguaçu (PR), e que levaria a droga até Curitiba.



Com placas falsas, o Etios foi roubado no último dia 31 de março, há uma semana, em Colombo, na Grande Curitiba.

A PRF registrou a ocorrência na 15ª Subdivisão da Polícia Civil em Cascavel. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.