Idosa é encontrada morta com marcas de violência sexual em Curitiba

Uma idosa de 61 anos foi encontrada morta, na tarde desta terça-feira (7), no bairro Tatuquara, em Curitiba. A vítima estava no quarto e os indícios iniciais apontam para uma possível violência sexual contra ela.

De acordo com o tenente Borne, foi o filho da vítima quem encontrou a idosa. “Ele chegou na casa e viu a mãe deitada no chão, com várias manchas de sangue no chão e na parede. Na análise inicial, não encontramos nem a chave da residência e nem o celular da vítima”, disse.

Sem os objetos, a polícia acredita que o crime possa se tratar de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e passará por pericia, para que seja possível confirmar a violência sexual.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) passa a investigar o caso.

(Banda B)