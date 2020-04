Onyx anuncia reabertura do comércio “em muitas regiões do país, após a Páscoa”

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (7), o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou que o governo Jair Bolsonaro deve autorizar a reabertura do comércio “em muitas regiões do país” logo depois da Páscoa, que acontece no próximo domingo (12).

“Se Deus quiser, na medida que as coisas vão avançando no Brasil, nós vamos retomar o trabalho em poucos dias. Já em muitas regiões do país, logo depois da Páscoa, a atividade econômica do Brasil volta”, afirmou o ministro.

Segundo Lorenzoni, que disse ter participado de uma reunião com Bolsonaro antes da entrevista coletiva de lançamento do aplicativo para pagamento do auxílio de R$ 600 a trabalhadores autônomos e informais, a orientação do presidente é “equilibrar” a proteção à saúde com a economia.

“O presidente Bolsonaro olha para o Brasil como um todo e ele defende que aja um equilíbrio nas ações preventivas de proteção à saúde, mas a gente não pode esquecer que as pessoas precisam continuar vivendo, se alimentando, se vestindo, podendo comprar remédio e dar atenção a seus filhos. Nós precisamos ter o equilíbrio. Esse é o desafio do presidente Bolsonaro e esse é o desafio que ele nos impõe”.

