Abertas inscrições para residência em Arquitetura e Engenharia

O Governo do Estado lançou nesta terça-feira (07) a nova edição do Programa de Residência Técnica em Projetos e Obras Públicas (Restec POP 2020). As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no período de 16 de abril a 7 de maio. Com ênfase em edificações e infraestrutura viária de transportes, a iniciativa contempla profissionais graduados em cursos de nível superior de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, formados desde abril de 2017, em quaisquer instituições brasileiras de ensino superior.

O objetivo é qualificar e habilitar esses profissionais, visando ao atendimento de demandas do Setor Público. Para tanto, o programa contempla a realização de um curso de pós-graduação lato sensu (especialização) em Projetos e Obras Públicas, ofertado na modalidade a distância, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Com carga horária de 500 horas, esse curso será totalmente custeado pelo próprio programa (gratuito aos candidatos).

O superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, reconhece a relevância social do programa, que proporciona o intercâmbio de aprendizados e experiências para profissionais recém-graduados. “De um lado, o Estado promove a inserção desses jovens no mercado de trabalho, possibilitando que os residentes conheçam as especificidades de projetos e obras públicas, e de outro, os residentes contribuem com conhecimentos técnicos adquiridos em seus cursos”, afirma.

Os candidatos aprovados serão lotados em diferentes órgãos da Administração Pública Estadual, e deverão cumprir 30 horas semanais de atividades práticas. Cada residente técnico receberá bolsa-auxílio mensal, no valor de R$ 1.900,00 e auxílio transporte.

Tanto a prática profissional da Residência Técnica quanto as aulas do Curso de Especialização serão no decorrer de 24 meses, compreendendo o período entre julho deste ano e junho de 2022. “As atividades de prática profissional terão caráter essencialmente de apoio à fiscalização de projetos e obras públicas”, diz a coordenadora-geral do Curso, professora Gabriela Bahniuk, que atua no Departamento de Engenharia Civil da UEPG.

No total, o Restec POP 2020 oferta 71 vagas, sendo 7 para arquitetos e urbanistas e 64 para engenheiros civis. As vagas estão distribuídas na Capital e no interior: Curitiba (32); Apucarana (2); Campo Mourão (2); Cascavel (3); Cruzeiro do Oeste (2); São Mateus do Sul (2); Francisco Beltrão (2); Guarapuava (2); Ibiporã (2); Ibaiti (1); Irati (2); Jacarezinho (3); Londrina (2); Maringá (3); Paranavaí (2); Pato Branco (2); Piraí do Sul (2); Ponta Grossa (3); e União da Vitória (2).

As unidades de lotação são as seguintes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística; Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR); Paraná Edificações; Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar).

A UEPG e as instituições estaduais de ensino superior também serão contempladas com residentes técnicos: Universidade Estadual de Londrina (UEL); Universidade Estadual de Maringá (UEM); Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste); Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro); Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp); e Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

SELEÇÃO - As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no período de 16 de abril a 7 de maio (edital e formulário on-line estão disponíveis aqui). A aplicação da prova objetiva será no dia 24 de maio, em Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá e Ponta Grossa.

ESPECIALIZAÇÃO - Ao todo, são ofertadas vagas para 116 alunos em turma única, sendo 71 residentes técnicos e 45 servidores estaduais. O módulo básico vai introduzir os conceitos relacionados à educação a distância e às atividades inerentes ao Setor Público.

Na sequência, ocorrem dois módulos simultâneos: Edificações e Infraestrutura Viária de Transporte, de acordo com a escolha do candidato. Ao final do curso, os alunos devem desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em formato de artigo técnico, apontando sugestões de melhorias relativas às atividades práticas realizadas na unidade de lotação.