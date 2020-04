PRF prende homicida e traficante em Campina Grande do Sul 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens na tarde de domingo (5) dois homens que estavam em um carro em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba (PR). R$ 17.705,00, quer seriam utilizados para a compra de cocaína foram apreendidos e um homicida fugitivo foi preso.

Por volta das 17h30, agentes da PRF visualizaram um Ford Focus adentrando em uma estrada vicinal, às margens da BR-116, em Campina Grande do Sul. Durante a abordagem, perceberam que os dois ocupantes – dois homens, de 27 e 24 anos, moradores de Almirante Tamandaré (PR) – estavam muito nervosos.

Ao elevarem o nível das buscas, os policiais encontraram, no interior do assoalho do carro, a quantia de R$ 17.705,00. Segundo o motorista, o dinheiro pertencia ao passageiro, que estaria indo comprar cerca de um quilo de cocaína com um traficante na região. Os policiais foram até o local, mas não encontraram o suposto traficante.

Ainda, em consulta aos sistemas informatizados, verificaram que o motorista, o homem de 27 anos, era procurado por homicídio.

Diante dos fatos, os dois foram presos e conduzidos, junto com o dinheiro apreendido e o carro, para a Polícia Civil em Campina Grande do Sul, para o registro do crime de tráfico de drogas e a recondução ao sistema carcerário do homicida fugitivo da Justiça.

Texto: Maciel Jr / Agência PRF