Esporte divulga regulamento para programa Geração Olímpica

A Superintendência do Esporte divulgou nesta segunda-feira (06) o regulamento para os atletas e técnicos interessados em concorrer à bolsa do programa Geração Olímpica. O período para inscrições estará aberto a partir das 9h desta terça-feira (07) e se encerra, impreterivelmente, às 18h de sexta-feira (17).

Geração Olímpica é considerado o maior programa de incentivo ao esporte, por meio da bolsa-atleta, em nível estadual. O patrocínio exclusivo é da Copel, que nesta edição vai aportar R$ 4,75 milhões. Além disso, a empresa é parceira do projeto desde o início e também é a grande responsável pelo desenvolvimento do esporte no Paraná.

“A manutenção deste programa, em tempos tão delicados como os que passamos, com o mesmo aporte de investimento, é uma demonstração do tamanho da importância que o Governo do Paraná e a Copel dão a ele”, disse o superintendente do Esporte, Helio Wirbiski. Segundo ele, o programa, além de indutor do esporte de alto rendimento, visando o ciclo olímpico e paraolímpico, também dá suporte às centenas de atletas e técnicos do Estado que têm nessa bolsa um fator primordial para o desenvolvimento de suas carreiras.

Todo o processo de escolha dos candidatos para a edição de 2020 está detalhado no Regulamento Geral, que pode ser acessado clicando aqui . Além disso, a entrega presencial dos documentos necessários foi alterada e, de acordo com as normas para a edição de 2020, todas as fases serão online.

Antes de iniciar a sua inscrição, leia o regulamento e tire suas dúvidas com a Entidade de Administração do Desporto da sua modalidade, com o seu técnico ou com a equipe do Geração Olímpica pelo geracaoolimpica@esporte.pr.gov.br.

Todas as dúvidas serão respondidas única e exclusivamente pelo endereço eletrônico do programa em virtude do teletrabalho que está sendo desenvolvido neste momento de prevenção e cuidados com a Covid-19.

10 ANOS - Em 2020, o Geração Olímpica entra em seu décimo ano de existência e, com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no horizonte, o programa irá disponibilizar 1.215 bolsas para atletas e técnicos em seis categorias diferentes, que irão contemplar desde crianças com mais de 11 anos de idade até atletas de alto rendimento.

A principal categoria, a Olimpo, irá disponibilizar 30 bolsas no valor de R$ 3 mil para àqueles com maiores chances de conquista de vaga para Tóquio 2021.

Confira as categorias, os valores e o número de bolsas ofertadas:

Formador Escolar: 400 bolsas / R$ 200,00.

Técnico Formador Escolar: 45 bolsas / R$ 350,00.

Estadual EAD: 400 bolsas / R$ 500,00.

Técnico EAD: 70 bolsas / R$ 850,00.

Nacional: 270 bolsas / R$ 1.000,00.

Olimpo: 30 bolsas / R$ 3.000,00.

HISTÓRIA - Nos últimos anos, os atletas participantes das edições do programa vêm conquistando resultados expressivos. Nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, seis bolsistas representaram o programa. Quatro anos depois, na Rio 2016, o número de atletas saltou para 34 bolsistas e foram conquistadas duas medalhas de prata. Em 2019, nos jogos Pan-Americanos e Parapan-americanos de Lima, 41 bolsistas representaram o Geração Olímpica e trouxeram para casa 31 medalhas (nove de ouro, cinco de prata e 14 de bronze).

GERAÇÃO OLÍMPICA - Em busca de ampliar as oportunidades para os atletas e técnicos, foi lançado em 2011 o programa Geração Olímpica, que em sua fundação se chamava Programa Talento Olímpico do Paraná. De lá para cá, foram atendidos mais de nove mil técnicos e atletas com foco no fomento e desenvolvimento das modalidades presentes nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

As dúvidas devem ser enviadas para o e-mail geracaoolimpica@esporte.pr.gov.br ou pelo Fale Conosco.

Regulamento Geral 2020