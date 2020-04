Clientes do Banco do Brasil podem sustar cheques por aplicativo

Os clientes do Banco do Brasil (BB) podem sustar cheques por meio do aplicativo da instituição. A novidade evita a ida a agências em meio à pandemia de coronavírus.

A ferramenta está disponível para cheques a partir de R$ 3 mil. Abaixo desse valor, o cliente deverá apresentar ocorrência policial para sustar o cheque de forma eletrônica.

O serviço está disponível na aba “conta corrente”, disponível no menu do aplicativo. Ao clicar na aba, aparece a opção “cheques” e, em seguida, o botão “sustação/revogação ou baixa”.

De acordo com o Banco do Brasil, a solução digital traz segurança e comodidade aos clientes que ainda usam cheques. Apesar de estarem em declínio, os cheques continuam a ser usados como meio de pagamento por uma parcela considerável da população.

Segundo o Banco Central, são compensados, em média, 32 milhões de cheques por mês em todo o sistema financeiro nacional.