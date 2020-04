Ceasa Londrina abre no Feriado da Paixão de Cristo

A Ceasa Londrina estará aberta nesta sexta-feira (10). Nessa data, de feriado nacional, é celebrada a Paixão de Cristo. As outras quatro Ceasas no Paraná, em Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, estarão fechadas. Todas as unidades atenderão normalmente no sábado (11).

Confira abaixo os dias e horários, assim como mais informações dos mercados atacadistas das Ceasas do Paraná.

Ceasa Londrina

Sexta-feira (10), mercado aberto, das 4 às 10 horas.

Sábado, mercado aberto, das 4 às 10 horas.

Endereço: Avenida Brasília, nº 10.000, Gleba Ribeirão Lindoia.

Ceasa Curitiba

Sexta-feira (10), mercado fechado.

Sábado (11), mercado aberto, das 4h30 às 12 horas.

Horários: Boxes de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 17 horas.

Mercado do Produtor, de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 12 horas. Sábado: das 4h30 às 12 horas.

Mercado de Flores: das 6 às 14 horas.

Endereço: BR 116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara.

Ceasa Maringá

Sexta-feira (10), mercado fechado.

Sábado (11), mercado aberto, das 5h30 às 10 horas.

Horários: de segunda a sexta-feira das 5h30 às 12 horas.

Sábados: das 5h30 às 10 horas.

Endereço: Rodovia PR-317, nº 6.330 – Saída para Campo Mourão.

Ceasa Cascavel

Sexta-feira (10), mercado fechado.

Sábado (11), mercado aberto, das 6 às 12 horas.

Horários: de segunda-feira a sábado das 6 às 12 horas.

Endereço: BR 467 – km 110,6 – Saída para Toledo.

Ceasa Foz do Iguaçu

Sexta-feira (10), mercado fechado.

Sábado (11), mercado aberto, das 5 às 14 horas.

Horários: de segunda a sexta-feira das 5 às 15 horas.

Sábados, aberta das 5 às 14 horas.

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.254.