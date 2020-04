Pérola Crepaldi e Catarina Estralioto cantam “A Paz” com outras ex participantes do The Voice Kids e vídeo é compartilhado por famosos 

As cantoras Pérola Crepaldi, de Apucarana, e Catarina Estralioto, de Arapongas, ambas ex-participantes do programa The Voice Kids, participaram de um vídeo cantando a música A Paz, do grupo Roupa Nova, junto com outras cantoras que também participaram do programa da Rede Globo.







(Catarina Estralioto. Foto: Reprodução)

O vídeo foi compartilhado por artistas como Murilo Rosa, Carlos Casagrande, David Brasil e pelo próprio grupo Roupa Nova.

(O ator Murilo Rosa foi um dos famosos que compartilhou o vídeo)

A Paz é uma versão do sucesso de Michael Jackson, Heal the World.