O prefeito de Jussara mandou um recado de uma forma bem diferente para convencer a população a ficar em casa, por conta da pandemia do novo coronavírus. Ele mandou escrever uma frase no muro do cemitério municipal.

“Fica em casa, não queremos você aqui". O chefe do poder executivo adotou outras medidas para enfrentamento da covid-19 no município mas a que chamou mais a atenção foi o recado.