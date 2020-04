Mais de 2,5 mil presos deixam cadeias por causa do novo coronavírus

Presos por crimes graves estão sendo colocados em prisão domiciliar por decisões judiciais, sendo algumas coletivas, de acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR). Uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 17 de março, orientou que fossem adotadas medidas de prevenção ao novo coronavírus nas cadeias, como a mudança de regime.

Eles estão na estatística de 2,5 mil presos do Paraná que deixaram a prisão até a sexta-feira (3). Conforme o MP, foram beneficiados, por exemplo, detentos que cometeram crimes de homicídio e estupro, além de integrantes de facções criminosas.

(Com informações do G1 e da Agência estadual de notícias)