Campo Mourão registra terceira morte por covid-19

Campo Mourão registrou a terceira morte por covid-19, na manhã deste domingo (5). Trata-se de uma mulher de 84 anos que estava internada desde o dia 27 de março após apresentar sintomas da doença. Ela tinha outros problemas de saúde.



Conforme as informações do hospital, um membro da família da idosa também apresentou sintomas da doença, porém se recuperou.

Na quinta-feira (2) faleceu um homem de 72 anos, no sábado (4), um de 59 anos e nesta madrugada mais uma perda.

Campo Mourão agora lidera o número de mortes por Coronavírus (COVID-19) no estado do Paraná com 3 mortes.

Até a publicação desta reportagem, o boletim da Secretaria Estadual da Saúde não havia sido publicado

(Com informações da Tribuna do Interior)