Em resposta à criança, premiê autoriza Coelho da Páscoa a quebrar quarentena na Austrália

As regras de quarentena para conter o avanço do coronavírus não são válidas para o coelho da páscoa na Austrália. Após receber uma carta de uma menina de 9 anos preocupada com o assunto, o primeiro-ministro da Austrália Ocidental - um dos seis estados do país, Mark McGowan, fez um video, divulgado em suas redes sociais, mostrando um documento assinado por ele autorizando o coelho a circular livremente pelo território para fazer suas entregas.

No video, Mark McGowan, explica que a medida é uma resposta a um questionamento de uma menina de 9 anos chamada Taylah, que lhe escreveu e pediu que, em caso de resposta, ele colocasse no noticiário. “Eu realmente gostaria que o Coelho da Páscoa pudesse vir porque eu realmente gosto da Páscoa e da caça aos ovos”, escreveu a menina.

Em resposta, o primeiro-ministro aproveitou para passar uma mensagem de tranquilidade para as crianças da Austrália Ocidental. O estado ocupa cerca de um terço do território australiano. No vídeo, ele explica que as coisas estão diferentes no país, mas que não serão assim para sempre.

“Trabalhamos muito duro e estou muito feliz em anunciar que acabo de assinar uma exceção especial para o Coelho da Páscoa. Isso significa que ele pode vir à Austrália Ocidental e visitar toda sua família e seus amigos no próximo final de semana”, comentou no video em que também aconselhou as crianças a ouvir seus pais e não exagerar no chocolate.





Com informações G1