Pais batizam de Corona e Covid casal de gêmeos recém-nascidos

Um casal de gêmeos que nasceu na cidade de Raipur, na Índia, foi batizado como Corona e Covid. As informações são do canal de notícias indiano NDTV India.

Corona e Covid (menina e menino, respectivamente) foram batizados assim depois que começaram a ser chamados desta forma pelos próprios pais, mais por uma brincadeira do que a sério. Mas, segundo o relato da mãe, quando a equipe do hospital também começou a chamar os bebês de Corona e Covid, eles decidiram mantê-los.

Ao canal de notícias, os pais das crianças disseram que os nomes dos irmãos simbolizam "o triunfo sobre as dificuldades". As crianças nasceram na madrugada do dia 27 de março, após um longo e difícil trabalho de parto.

De acordo com a mãe, para piorar ainda mais a situação, a ambulância que a levava ao hospital ainda chegou a ser parada por policiais, já que carros estão proibidos de transitar no país por causa do bloqueio nacional devido o novo coronavírus.