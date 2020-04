Setor de bares, restaurantes e casas noturnas demitiu pelo menos 3,2 mil pessoas no Paraná em 15 dias

Pelo menos 3.200 funcionários do setor de bares, restaurantes e casas noturnas perderam os próprios empregos nos últimos 15 dias no Paraná, em razão da crise do novo coronavírus, segundo a associação que representa a categoria, Abrabar.

Bares e restaurantes foram fechados ou tiveram as atividades limitadas em diversas cidades do estado por causa da Covid-19. Em todo o Paraná, até o fim da tarde de quinta-feira (2), 258 casos da doença foram confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O presidente da associação, Fabio Aguayo, disse que as empresas do setor estão entrando em colapso financeiro por causa da crise.

