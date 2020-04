Investimento qualificado gera frutos para agricultores familiares

Com um uma propriedade de seis hectares em Janiópolis, na região Centro-Oeste do Paraná, os produtores rurais Valdirene e Mário Mataran, que trabalharam com bovinocultura de leite e olericultura, tinham dificuldade em aumentar a renda. Crédito qualificado, ou seja, com análise de onde o recurso deve ser empregado para garantir retorno, foi um dos fatores que ajudou a melhorar o desempenho da propriedade, além da dedicação, da adoção de novas práticas de produção, e da orientação dos extensionistas do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater.

Até o ano passado, a produção de hortaliças na propriedade era sazonal, concentrada entre abril e setembro, quando a temperatura era mais amena. A irrigação era feita manualmente, exigindo quase três horas de trabalho todos os dias. Com a assistência técnica contínua dos extensionistas, o casal de agricultores decidiu acessar o crédito e optou por fazer um projeto de investimento na produção de hortaliças.

Para isso, receberam recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), política pública do governo federal.

Eles instalaram um telado na propriedade, utilizando tela de sombreamento vermelha (35% de sombreamento) e um sistema de irrigação por aspersão no sistema produtivo. O financiamento de R$ 8 mil foi formalizado no Banco do Brasil, pela linha Pronaf Mais Alimentos, com taxa de juros subsidiados de 3,0% ao ano para sistemas de irrigação e cultivo protegido e prazo de até dez anos para quitar a dívida.

QUALIFICADO - O extensionista que presta assistência ao casal, Tiago Hachman, explica que a qualificação do crédito rural é a garantia de que o empreendimento será bem-sucedido. “O crédito qualificado nada mais é do que analisar onde o recurso deve ser investido para dar um retorno para o produtor. Muitas vezes, o investimento é feito sem pensar nos resultados", diz.

Nos últimos meses, os agricultores começaram a colher os frutos do investimento. A estrutura de sombreamento permitiu um aumento de 30% na produtividade durante os meses mais quentes. A produção de folhosas passou de 1.100 kg/mês para 1.400 kg/mês.

Além disso, a estrutura permitiu um ganho em qualidade, uma vez que as plantas ficaram mais tenras e com melhor aspecto visual, o que levou a um aumento da demanda. A produção é entregue para mercados do município e também atende as escolas de Janiópolis beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

PRODUTIVIDADE - A instalação do sistema de irrigação também tem auxiliado no ganho em produtividade e qualidade. Sob orientação dos extensionistas do Instituto, o casal aplica a quantidade adequada de água, em momentos precisos. O tempo que antes era gasto com a irrigação, agora é usado para preparar mais áreas, melhorar o manejo de doenças e pragas, e preparar o produto para a comercialização.

Valdirene e Mário já pensam em melhorar e diversificar a produção e fazer novos investimentos. “O trabalho ficou menos penoso e há mais qualidade de vida da família”, diz Valdirene.

ATENDIMENTO - Segundo o gerente regional do Instituto Iapar- Emater em Campo Mourao, Jairo Martins de Quadros, telefone, e-mail e redes sociais têm sido ferramentas importantes para manter o atendimento aos produtores rurais da região nesse período de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19.

“Estamos de plantão na assessoria aos produtores. Colocamos recados nos 25 escritórios regionais com o número de telefone do extensionista responsável, do gerente regional de Extensão Rural, da Secretaria e do chefe do Núcleo Regional. Os projetos de crédito e atendimentos emergenciais continuam, mas sem atendimento presencial”.

Ele também destaca que todos os órgãos do setor estão trabalhando em parceria, diariamente elaborando estratégias para atender a região. “Estamos em contato com cooperativas, agricultores familiares, núcleos regionais de Educação, Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, , Adapar e todos os parceiros, visando passar da melhor maneira possível por esse período crítico”.