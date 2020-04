Mulher dá à luz trigêmeos de parto normal dentro de casa, em Roraima

Um mulher, de 27 anos, deu à luz trigêmeos de parto normal nessa quinta-feira (2), em Boa Vista, em Roraima. Os recém-nascidos, todos meninos, foram gerados em uma única placenta e nasceram de 8 meses, informou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) municipal, que prestou atendimento à mãe e os bebês.

A mãe dos bebês estava em casa com o pai das crianças, na região de Monte Cristo, na zona Rural, quando entrou em trabalho de parto. Até então, o casal esperava que fossem gêmeos, mas a surpresa triplicou quando nasceu o terceiro menino.

Depois do parto em casa, todos foram levados para a Maternidade Nossa Senhora de Nazaré, no São Pedro, zona Norte.

A enfermeira Sheyla Santos, que ajudou no parto, disse que os bebês nasceram bem, sem complicação.

“Foi uma surpresa para eles, pois esperavam dois bebês e felizmente mesmo em toda essa situação os três nasceram bem, corados, chorando muito e nenhuma dificuldade durante o parto de um para o outro. Fico feliz de poder ter contribuído para a chegada desses meninos, pra mim é sempre uma felicidade participar do processo do parto e nascimento”, disse a enfermeira.

Quando o Samu chegou foi finalizado o procedimento do parto, com assistência à mãe e dos bebês, além de medidas de secagem e aquecimento, verificação de sinais vitais, clampeamento do cordão umbilical. Após todo o procedimento, bebês e mãe foram levados à maternidade.

A equipe do Samu foi coordenada pelo médico Julio Heredia e teve o apoio do condutor Charles Madeira.