Suspeito de tráfico é preso com 50,5 quilos de droga avaliada em R$ 2 milhões

Na quarta-feira (1), em Goioerê, Centro Ocidental do estado, um homem foi preso em casa, em flagrante, com 50,5 quilos de “skunk”, um derivado de maconha. A prisão é resultado de ação de busca e apreensão contra o tráfico de drogas conduzida pelo Ministério Público do Paraná e pela Polícia Militar. A quantidade de drogas foi avaliada em R$ 2 milhões (para venda no varejo).

Também foram apreendidos dois veículos, um jetski, celulares e computadores, entre outros itens. No pedido de busca e apreensão, formulado pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca, o MPPR aponta que o investigado ostentava nas redes sociais um estilo de vida luxuoso, com fotos de viagens, festas e compra de carros, incompatível com sua suposta atividade profissional – revendedor de enxovais e cosméticos.