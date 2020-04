Petrobras anuncia descoberta de nova camada de óleo no pré-sal

A Petrobras informou nesta quinta-feira (02), em nota, que descobriu óleo em reservatórios porosos do primeiro poço do bloco Uirapuru, localizado no chamado “polígono do pré-sal”, na Bacia de Santos. De acordo com a companhia, essa é uma área de exploração conhecida informalmente como Araucária. De acordo com a empresa, o poço está localizado a cerca de 200 km da costa da cidade de Santos (SP) e a 2 mil metros de profundidade.

A Petrobras acrescentou que os dados do poço serão analisados e, a partir das informações, será possível direcionar melhor as atividades exploratórias na área e avaliar o potencial da descoberta.

O bloco Uirapuru foi adquirido na 4ª Rodada de Partilha de Produção, em junho de 2018, sob regime de partilha de produção. A gestão do bloco cabe a Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA), mas a Petrobras é possui 30% de participação, em parceria com ExxonMobil (28%), Equinor (28%) e Petrogal (14%).