Webinar promete desvendar o perfil comportamental do comunicador brasileiro

Revelar o perfil comportamental do comunicador brasileiro. Esse é o objetivo da pesquisa “Talento Brasileiro da Comunicação”, que terá seu resultado apresentado com exclusividade em webinar que será realizado em pleno Dia do Jornalista, 7 de abril (próxima terça-feira). Com inscrições abertas, o evento online terá início às 14h.

O webinar será conduzido por uma dupla que entende bem dos assuntos comunicação e perfil comportamental. Isso porque a apresentação ficará por conta de Rodrigo Azevedo, CEO e fundador do Grupo Comunique-se. Ao lado dele estará Jorge Matos, que por sua vez é CEO e fundador da ETALENT, principal consultoria no país em gestão de talentos e método DISC, que organiza perfis em quatro grupos: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Metodologia que pauta o estudo desenvolvido a partir da parceria entre as duas empresas.

De acordo com Rodrigo Azevedo, o webinar será mais uma forma de o Comunique-se fazer o que sempre fez desde a sua criação, em 2001: auxiliar profissionais de comunicação. “Além dos resultados em si, a pesquisa traz observações que poderão servir como insights para quem atua no meio, indo de redatores de veículos a gestores de agências”, comenta o responsável pelo grupo que detém as marcas Portal Comunique-se, Workr, SuaTV, Influency.me, RIWeb e DINO.

Os resultados mencionados por Rodrigo Azevedo foram moldados a partir das respostas de 1.846 profissionais atuantes em comunicação e vinculados à base mantida pelo Portal Comunique-se. Os respondentes e todos os demais que tiverem acesso à íntegra da pesquisa vão se deparar com o chamado “cubo de competências”. Trata-se de conceito idealizado pela própria ETALENT, destaca Jorge Matos. “É o que a gente chama de evolução do CHA. Traçamos os conhecimentos, as competências e as habilidades. Juntos, eles permitem realizar atitudes de alta performance”, salienta.

Guiado pela pesquisa realizada pela ETALENT em parceria com o Comunique-se, o webinar terá seis pontos centrais:

1- As tendências do perfil comportamental na comunicação;

2- A importância do comportamento no sucesso do profissional;

3- O comportamento e as exigências dos papéis na comunicação;

4- O modelo do cubo de competências como uma evolução do CHA;

5- DISC e a metodologia que ajuda na geração de atitudes de alta performance;

6- Inspirações para os profissionais de comunicação lidarem com os desafios da transformação digital.

Público-alvo

O webinar “Talento Brasileiro da Comunicação” é voltado a jornalistas e profissionais atuantes nas mais vertentes áreas da comunicação social, como especialistas em marketing, relações públicas e publicitários. Como o levantamento em si apresenta dados que vão além de mera formação acadêmica, o seminário virtual também se destina a outros agentes que precisam dominar a arte de comunicar, casos dos profissionais de RH e executivos (gerentes, diretores e CEOs).

Inscrições abertas

Gratuito, o evento online está com inscrições abertas. Para garantir participação, os interessados devem se inscrever por meio da página de formulário desenvolvida pelo Comunique-se. Uma vez inscrito, o internauta receberá informações adicionais sobre o webinar, como um lembrete por e-mail quando a transmissão estiver prestes a começar. Assim, ele não perderá nenhum conteúdo a ser apresentado.

Serviço

O quê?

Webinar sobre a pesquisa “Talento Brasileiro da Comunicação”

Quando?

Dia do Jornalista, 7 de abril, a partir das 14h.

Onde?

Na internet! Inscrições disponíveis em bit.ly/2UZJYbQ

