Piloto do Paraná renova patrocínio em busca de título na Stock Light

Principal representante do estado na categoria de acesso à Stock Car, Gustavo Frigotto, estende acordo com empresa de bebidas não alcoólicas Água da Serra



O piloto Gustavo Frigotto, principal representante do Paraná na Stock Light, renovou seu principal contrato de patrocínio para a nova temporada da categoria, ainda sem data para começar por conta da pandemia de Covid-19. O atleta será novamente apoiado pela empresa de bebidas não alcoólicas Água da Serra, que é de Santa Catarina e, recentemente, expandiu as operações para as regiões Norte e Oeste do Paraná e para o Rio Grande do Sul.

Esta será a 5ª temporada de Gustavo na Stock Light, categoria de acesso à Stock Car, a principal do país. O piloto, de 25 anos, integra a equipe RKL Competições e terminou a última temporada na terceira colocação do campeonato, com 241 pontos conquistados em 8 etapas.

Na Stock Light, 7 etapas são duplas: os pilotos correm duas provas no mesmo fim de semana, uma no sábado e outra no domingo. A exceção é a fase final, em, Interlagos, que tem apenas uma corrida, com pontuação dobrada.

Em 2019, Gustavo subiu ao pódio em 5 das 8 etapas. Os melhores resultados vieram em Goiânia e Londrina, onde conquistou a 2ª colocação e registrou a melhor volta das provas. Uma das estratégias do piloto para se desenvolver é utilizar um simulador de corridas, que lhe permite aperfeiçoar a técnica de pilotagem e conhecer melhor cada circuito.

O piloto também se destaca fora das pistas. Gustavo é formado em História e concede palestras sobre automobilismo, além de auxiliar crianças a se desenvolver no esporte, atuando como instrutor.

"Temos um trabalho muito bacana dentro e fora das pistas. Estou muito feliz com a renovação do patrocínio porque a Água da Serra é uma empresa muito querida por todos. Torço para que seja uma parceria duradoura. Estou confiante de que este ano será de muito crescimento e ótimos resultados na Stock", afirma o piloto.

A exemplo do ano passado, o design/layout do carro, uniformes do piloto, da equipe e até mesmo o box, levam a marca do XP Energy Drink. O energético é um dos mais recentes produtos da Água da Serra.

"O automobilismo tem tudo a ver com o nosso produto É um esporte que exige preparo, concentração e foco. E o Gustavo é a cara do XP, um jovem adulto cheio de energia que vem somando conquistas na sua carreira!", diz a supervisora de marketing da Água da Serra, Aline Samara.

Empresa apoia outras modalidades

Engajada na valorização do esporte como prática de cidadania e saúde, a Água da Serra também renovou o patrocínio de clubes esportivos e atletas de Braço do Norte, município onde está sediada, no Sul de Santa Catarina.

O atleta de mountain bike Anicio Beger Laurindo é um dos patrocinados. O ciclista representa o município em diversas competições pelo País. Em 2019, o atleta se destacou em eventos como a Copa Soul de Mountain Bike e o Ranking Catarinense de Marathon

"Entendemos que uma das missões de uma empresa socialmente responsável é reconhecer talentos locais e incentivá-los. É o que temos feito com Anício, que tem se destacado e que representa muito bem a comunidade de Braço do Norte", afirma Aline

O paradesporto, praticado por pessoas com deficiência, também é apoiado pela empresa, por meio da parceria com a ASESPP (Associação Esportiva e Paradesportiva de Braço do Norte).

A Água da Serra também apoia a Associação de vôlei de Braço do Norte (AVBN), de quem já é parceria há 25 anos. A entidade atende a crianças do município, que competem em disputas regionais e estaduais de vôlei.

Outra iniciativa da Água da Serra é a parceria com a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (ASACAD), entidade que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no contra turno escolar. Uma das ações da associação é o Coral Vozes de Anjos, que em 2019 se apresentou na abertura da Stock Car, no autódromo de Velopark, no Rio Grande do Sul, cantando o Hino Nacional e o Hino Rio-grandense. Momento oportunizado graças ao apoio da indústria catarinense ao automobilismo.

"Acreditamos no esporte como uma ferramenta capaz de promover não apenas saúde e bem-estar, mas também cidadania. É por isso que apoiamos atletas e entidades da nossa cidade que atuam no esporte com a missão de promover desenvolvimento humano e inclusão", diz Eymard Frigotto, diretor superintendente da indústria.

Sobre a Água da Serra

A Água da Serra é a maior indústria de bebidas não alcoólicas de Santa Catarina. Foi fundada em 1943 e desde então não para de crescer, investindo em pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos. O mix de produtos é composto por nove sabores no segmento de refrigerantes, mais a versão zero do Laranjinha; 30 sabores na Linha Laví Tea, nos formatos sachê, solúvel em água fria e pronto para beber; e o energético XP. A indústria é moderna, com produção 100% automatizada e rigor na análise e seleção de matérias-primas e fornecedores certificados. Instalada no município de Braço do Norte, em Santa Catarina, a Água da Serra também busca auxiliar no desenvolvimento das comunidades onde está inserida, investindo em iniciativas sociais, culturais e esportivas.