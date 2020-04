Idoso morre vítima da covid-19 em Campo Mourão

O Paraná tem registrou mais uma morte pela covid-19. Trata-se de homem de 72 anos que faleceu em Campo Mourão. A informação foi confirmada pela prefeitura nesta quinta-feira (2) após receber o resultado do exame realizado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o idoso foi internado no hospital Santa Casa no dia 27 de março e morreu na terça-feira (31). O exame foi realizado durante o período que ele ficou internado .

A secretaria ainda informou que a vítima não tinha histórico de doença crônica e também não viajou nas últimas semanas. O município está mapeando se algum membro da família realizou alguma viagem e possa ter transmitido o vírus ao idoso.

Campo Mourão tem nove casos confirmados da doença. Três deles foram divulgados pelo Lacen na manhã desta quinta-feira.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda informou que nove pessoas estão internadas na UTI do hospital Santa Casa, cinco delas estão com a doença e quatro aguardam resultados de exames do novo coronavírus. Esses quatro casos são considerados suspeitos.

(Com informações do G1)