Abertas inscrições de concurso para policiais e bombeiros com salários de até R$ 4,2 mil

Estão abertas até às 17h do dia 04 de maio de 2020 as inscrições para o concurso para preenchimento de 2,4 mil vagas para os cargos de bombeiro e policial militar no Paraná. Iniciado na quarta-feira (1º), o concurso prevê salários de até R$ 4,2 mil e bolsa auxílio de R$ 1,9 mil a soldado de 2ª classe.

São 2 mil para policial e outras 400 para bombeiro militar. As vagas serão regionalizadas no Estado. Clique aqui e acesse o edital.

Após aprovação nas etapas, o candidato segue para formação e, durante este período, o soldado de 2º classe, receberá bolsa-auxílio de R$ 1.933,63. Somente após a formação, que deve durar cerca de um ano, ele estará apto a ser promovido a soldado de 1ª classe e, então, passa a receber salário inicial de R$ 4.263,67.



INSCRIÇÕES

As inscrições forma abertas nesta quarta-feira de 1º de abril e seguem até às 17 horas de 4 de maio deste ano. O requisito mínimo para participar do concurso é ter, no máximo, 30 anos até o primeiro dia de inscrição.

Conforme a lei estadual nº 14.274/2003, o certame terá um quantitativo de 201 vagas para afrodescendentes na categoria policial militar e 40 vagas na categoria bombeiro militar.

Após concluir a inscrição, o candidato deve imprimir a guia da taxa, que é de R$ 100,00. O boleto deve ser pago na rede bancária ou casas lotéricas até o dia 5 de maio. Nos municípios em que esta data for feriado, o pagamento deverá ser feito até o último dia útil anterior à data.

REGIÕES

As 2,4 mil vagas serão regionalizadas no Estado. Na categoria Polícia Militar, para a Capital e Região Metropolitana são 890 vagas; para a região de Londrina 270 vagas; para a região de Maringá 290; para a região de Ponta Grossa 305 e, para a região de Cascavel, são 245 vagas.

Na categoria Corpo de Bombeiros, são 100 vagas para a Capital e Região Metropolitana; 200 vagas para a região de Londrina e 100 vagas para a região de Cascavel.

PROVAS

A Prova de Conhecimentos está prevista para o dia 28 de junho deste ano, às 13 horas, nas cidades de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Esta prova é de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões objetivas (60) e discursiva (redação). Depois, os candidatos aprovados passarão para a segunda fase de provas especificas, todas eliminatórias, que são: Exame de Capacidade Física, Exame de Sanidade Física, Avaliação Psicológica e Investigação Social.

ATENÇÃO

É importante que os candidatos fiquem atentos às datas da Prova de Conhecimento e das demais etapas do concurso previstas no edital. Elas podem sofrer alterações devido as medidas preventivas do Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias de Saúde e Segurança Pública para conter o avanço do Coronavírus (Covid-19) no Paraná.

Essas informações devem ser atualizadas diretamente na página do Núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Os resultados de cada etapa serão divulgados periodicamente no site www.nc.ufpr.br