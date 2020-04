Presidente das Filipinas ordena polícia a atirar para matar quem descumprir isolamento

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmou nesta quarta-feira (2) que ordenou à polícia e aos militares que atirem para matar em quem descumprir as regras de isolamento impostas para conter a rápida expansão do novo coronavírus. A declaração aconteceu após vários relatos da imprensa sobre confrontos e várias prisões de moradores de uma área pobre de Manila, a capital do país, que pediam ao governo ajuda alimentar.

"Minha ordem para a polícia e os militares foi, se houver problemas, se houve ocasião em que eles revidem e em que suas vidas estejam em perigo, atire neles para matar. Entendido? Para matar. Em vez de causar problemas, eu vou enterrá-lo", declarou o presidente, em pronunciamento televisionado.



O país já registrou 96 mortes e 2.311 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Diariamente, as Filipinas têm centenas de novos casos.