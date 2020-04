PRF apreende 23 quilos de maconha em Nova Laranjeiras  

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, na madrugada de terça (31), 23 quilos de maconha em um carro em Nova Laranjeiras, na BR-277.

Por volta das 3 horas, agentes da PRF abordaram um homem de 42 anos, que conduzia um GM Onix, com placas de Curitiba (PR). Durante a vistoria, os policiais encontraram atrás dos bancos dianteiros, dois fardos com 38 tabletes de maconha, totalizando 23,140 kg da droga.

O homem disse que pegou a droga em Foz do Iguaçu (PR) e a levaria para a cidade de Irati (PR).

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a maconha e o carro para a Polícia Civil em Laranjeiras do Sul para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de 15 anos de prisão.