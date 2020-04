Estado já distribuiu mais de 1 milhão de doses da vacina contra a gripe

A Secretaria de Estado da Saúde já distribuiu aos municípios 1,2 milhão de doses de vacina contra a gripe desde o início da campanha nacional de imunização, em 23 de março. As doses estão sendo enviadas às 22 Regionais de Saúde, que repassam para as cidades, de acordo com o quantitativo previsto anteriormente pelas secretarias municipais.

Esta forma de envio fracionado foi definida pelo Ministério da Saúde para todas as Unidades Federativas.

Antes de iniciar a campanha o Paraná recebeu 522 mil doses. Uma segunda remessa com 284 mil doses chegou em 24 de março e a terceira, com mais 368 mil unidades, no dia 26.

No último sábado (28), a secretaria estadual recebeu uma antecipação do quarto envio do Ministério da Saúde, com 100 mil doses de vacina. Esta remessa previa 322 mil unidades para o Estado. O restante deve chegar nos próximos dias.

“Organizamos um esquema para a distribuição das doses, por meio do Cemepar, Centro de Medicamentos do Paraná, e a nossa orientação é para que o reabastecimento nos municípios aconteça o mais rápido possível. A procura tem sido grande nos pontos de vacinação. Cada município montou suas estratégias para imunização”, disse o secretário da Saúde Beto Preto.

Esta etapa da campanha é direcionada aos idosos e trabalhadores da área da saúde. A imunização contra a gripe é considerada fundamental neste momento para que não ocorra sobrecarga na rede atendimento com casos de pacientes com infecção por Influenza e para facilitar o diagnóstico da Covid-19.