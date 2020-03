Helicóptero da PRF leva testes de Covid-19 para o Sul do país

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está transportando neste momento kits de testes para o novo coronavírus (Covid-19) de São Paulo (SP) para os três estados da região Sul do país.



São cerca de 180 kits de testes, que serão distribuídos entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O pouso da aeronave da PRF está previsto para as 15h30, na sede estadual do órgão, em Curitiba. De lá, a equipe seguirá ainda hoje para Florianópolis (SC), onde deve chegar até o final da tarde.

Além de exames para Covid-19, o voo também transporta outros insumos médicos, destinados a hospitais que estão atendendo os pacientes que contraíram o vírus.

Saiba mais sobre as ações da PRF durante a pandemia da Covid-19 em www.prf.gov.br/agencia/coronavirus.