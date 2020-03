UEM suspende Vestibular de Inverno 2020

Em razão da pandemia de covid-19, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) decide suspender as datas previstas para inscrição e realização das provas do Vestibular de Inverno 2020.

A decisão veio por meio de ato executivo 001/2020, assinado pelo reitor Julio César Damasceno.De acordo com informações da Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU), anteriormente as inscrições estavam previstas para o período de 6 de abril a 11 de maio. E as provas do vestibular ocorreriam em 12 e 13 de julho, conforme previsto no calendário acadêmico da UEM.

Maria Raquel Marçal Natali, presidente CVU, informa que ainda não há novas datas para as inscrições e provas. Assim que forem definidas em deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEP) da UEM, serão informadas publicamente aos interessados.