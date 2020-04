Após três horas, jovem se entrega e libera mulher que não quis reatar casamento em Pinhais

Uma mulher que era mantida como refém pelo ex-marido em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi liberada por volta das 13h50 desta terça-feira (31). Com uma faca apontada para o pescoço, ela permaneceu por cerca de três horas sob a posse do suspeito de 23 anos. De acordo com testemunhas, o crime começou com a recusa dela em reatar o relacionamento.

Segundo informações apuradas junto a uma amiga da família, o casal havia terminado o relacionamento há algum tempo, mas o agressor seguia com atitudes violentas. “Após o fim, ele chegou a colocar fogo na casa em que os dois moravam. Foi a partir daí que ela conseguiu uma medida protetiva e conseguiu um lugar para se esconder, mas a perseguição não terminou. Ontem mesmo, ele fez uma ameaça de que ela pagaria por tudo”, explicou.

O casal morava em Piraquara e tem dois filhos. Uma das exigências feitas pelo agressor para se entregar chegou a ser a presença dos pequenos, o que não chegou a acontecer.

A Polícia Militar informou que a negociação foi pacífica e que contou com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais. A PM confirma que, apesar da situação, o suspeito colaborou com a negociação na Rua Rio Solimões.

Com o encerramento tensão no local, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pinhais. A vítima chegou a ser levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do município, mas passa bem.

