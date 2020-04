Itaú Unibanco prorroga mais de 140 mil contratos de crédito

O Itaú Unibanco informa que já prorrogou mais de 140 mil contratos de crédito para pessoas físicas e jurídicas desde o anúncio da medida em meio à pandemia de coronavírus. São mais de 10 mil solicitações diárias, passando por todas as linhas que fazem parte da ação (capital de giro, empréstimo pessoal, crédito imobiliário e financiamento de veículos), informa o banco.Em nota, o banco explica que com essa opção, os clientes com operações em dia podem prorrogar a próxima parcela de empréstimos já em aberto por 60 dias, mantendo a mesma taxa contratada inicialmente.

O Itaú afiram que aqueles que estão inadimplentes ou que desejam fazer a contratação de um novo empréstimo não se aplicam ao grupo elegível, bem como clientes que tenham contratado outras linhas de crédito, como cheque especial.Segundo o banco essa é uma ação emergencial, que tem como objetivo oferecer flexibilidade no pagamento de dívidas nesse momento desafiador da economia."A medida foi implementada há menos de um mês e esperamos que mais pessoas devam aderir à oferta", afirma o diretor de Produtos PF do Itaú Unibanco, Flavio Iglesias.Além da prorrogação de dívidas, o Itaú aderiu ao fundo emergencial para o financiamento da folha de pagamentos das pequenas e médias empresas pelos próximos dois meses.