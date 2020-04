Secretaria de Saúde de Maringá adota nova estratégia de vacinação contra gripe

A Secretaria de Saúde de Maringá recebeu nesta segunda, 30, o terceiro lote de vacinas contra gripe com 12 mil doses. A estratégia de vacinação a partir desta quarta, 1, será a aplicação somente em idosos com 80 anos ou mais nos 39 pontos descentralizados de vacinação, das 8 às 17 horas (veja no anexo os pontos de vacinação). As doses são de responsabilidade do Governo Federal e repassadas aos estados e municípios.

A campanha de vacinação contra a gripe iniciou na última segunda, 23, priorizando profissionais da saúde que trabalham na linha de frente contra o coronavírus (covid-19). No fim de semana foi aplicada às pessoas de 60 anos ou mais, porém, as doses encerraram logo no sábado, 4, pela manhã. Com a grande procura pela vacina, uma nova estratégia precisou ser elaborada pela Secretaria de Saúde, para imunizar os grupos que estão mais expostos ao risco de contrair o vírus.

“Como definimos locais externos às UBSs para a campanha de vacinação, com o objetivo de não expor essas pessoas do grupo de risco, não haverá aplicação de vacina nas unidades de saúde até 16 de abril. A vacinação de rotina, tanto de crianças, quanto de adultos, está suspensa. A vacinação de hepatite B nas 12 primeiras horas de nascimento segue normalmente”, afirma Edlene Goes, coordenadora de Imunobiológicos da Secretaria de Saúde.