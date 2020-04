Déficit primário chega a R$ 25,857 bilhões em fevereiro

O Governo Central – Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central - registrou déficit primário de R$ 25,857 bilhões, em fevereiro. Esse foi o maior resultado negativo para o mês na desde fevereiro de 2017, quando chegou a R$ 29,193 bilhões, em valores corridos pela inflação. As estatísticas fiscais foram divulgadas nesta segunda-feira (30) pela Secretaria do Tesouro Nacional.

O resultado primário é formado pelas despesas menos as receitas, sem considerar os gastos com juros. Em fevereiro de 2019, o resultado negativo foi menor: R$ 18,231 bilhões.

No primeiro bimestre de 2020, houve superávit primário de R$ 18,275 bilhões frente a superávit de R$ 11,799 bilhões em 2019.

O resultado primário do Governo Central acumulado em 12 meses até fevereiro de 2020 foi déficit de R$ 90,8 bi, equivalente a 1,21% do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A meta de resultado primário do Governo Central para 2020 era de déficit de R$ 124,1 bilhões, equivalente a 1,64% do PIB. Mas devido aos gastos para enfrentamento da pandemia de covid-19, o decreto de calamidade pública dispensou o governo do cumprimento dos resultados fiscais.