MP processa digital influencer de Cascavel por gerar pânico com vídeo sobre o coronavírus

A digital influencer Andrezza Mantovani, de Cascavel, no oeste do estado, foi processada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) após postar um vídeo em uma rede social fazendo brincadeiras sobre a transmissão da Covid-19, quando era suspeita de ter a doença. Ela tem mais de 80 mil seguidores.

Conforme MP-PR, o conteúdo da postagem teria causado pânico e temor em milhares de pessoas que assistiram ao vídeo. Na publicação ela dizia que teria tossido nas portas dos vizinhos dela e, segundo Andrezza, quem assistiu a filmagem completa sabia que tudo era uma brincadeira.

A representação criminal ocorreu na quarta-feira (25) no 1º Juizado Especial Criminal de Cascavel. Segundo a digital influencer, até este sábado (28) ela não tinha sido intimada.

Segundo Andrezza, o exame para o teste do novo coronavírus deu negativo. Ela foi diagnosticada com H1N1.

(Do G1)