Ratinho Junior vai prorrogar isolamento social por pelo menos mais 10 dias

Um videoconferência reuniu na manhã deste sábado (28) o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e prefeitos de dez cidades do Estado, entre eles o prefeito de Curitiba Rafael Greca. A reunião teve como objetivo alinhar um planejamento estratégico entre governo e municípios para enfrentar o avanço do novo coronavírus.

“Precisamos pensar em conjunto, trocar experiências e unificar ações para que erremos o menos possível. A pandemia não é uma corrida de cem metros. É uma maratona, que em 15 dias não se resolve. Vamos enfrentar essa situação até junho, julho e por isso é preciso criar um modelo de gestão de crise”, disse Ratinho Júnior. O governador deve ser reunir com mais prefeitos durante esse sábado (28) por videoconferência.

Segundo informações extraoficiais, o governador vai anunciar neste domingo (28) que as medidas de isolamento, com fechamento do comércio, shoppings e suspensão de aulas, vão continuar por pelo menos mais 10 dias no Paraná. Lembrando que os decretos do governo já prevêem as medidas por tempo indeterminado, enquanto durar pandemia de Covid-19.

