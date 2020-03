Governo do estado inicia distribuição de álcool 70% para entidades

O Governo do Estado iniciou nesta semana a entrega de álcool líquido 70% que será distribuído a entidades dos 399 municípios do Paraná. Inicialmente, serão atendidas 254 instituições que abrigam idosos para assepsia destes locais. O produto está sendo distribuído pela Defesa Civil aos Cras e Creas das cidades, com apoio dos 22 escritórios regionais da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.

Entre as entidades beneficiadas estão os lares São Vicente da Paula de Jandaia do Sul, Cambira, Kaloré, Apucarana, Arapongas, Califórnia e Marilândia do Sul.

“Atenderemos primeiramente as instituições que abrigam o grupo considerado de risco ao coronavírus, os idosos. Na sequência, outras instituições também receberão uma remessa da doação”, disse o secretário da Justiça, Ney Leprevost.

Nessa primeira remessa serão entregues 52 mil litros do produto, do total de 250 mil litros que serão distribuídos também para as instituições que atendem crianças e adolescentes, além de hospitais, sistema socioeducativo e outros órgãos.

O álcool 70% foi doado pela Associação de Produtores de Álcool e Açúcar do Paraná (Alcoopar) e processado e embalado de forma voluntária pela empresa Refriko.