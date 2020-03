PRF apreende BMW “clonada” em Curitiba 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de quinta-feira (26), uma BMW “clonada” que estava em uma concessionária às margens da BR-476, em Curitiba.

Por volta das 18 horas, agentes da PRF que faziam rondas pela BR-476, no município de Curitiba, visualizaram um veículo de luxo – uma BMW 320i ano 2015 – exposto em uma concessionária e, após rápida consulta nos sistemas da PRF, verificaram que o carro possuía indícios de adulteração.

Diante disso, entraram em contato com a Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil, para uma ação conjunta. Os policiais entraram em contato com os proprietários da loja, que franquearam o acesso às equipes das policias.

Durante a vistoria, verificaram que o número do chassi possuía indícios de adulteração e ao consultarem o número do motor, a pesquisa apontou outro carro, do mesmo modelo, confirmando a suspeita de “clonagem”.

Diante dos fatos, a BMW foi apreendida e os proprietários encaminhados à Polícia Civil para o registro do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, que tem uma pena que pode atingir até 6 anos de prisão.