Desenvolvido em Curitiba, teste detecta Covid-19 em dez minutos e estará disponível até em farmácia

A startup curitibana Hi Technologies começa a distribuir, a partir desta sexta-feira (27), um lote de testes que promete diagnosticar o Covid-19 em até dez minutos. O teste, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será oferecido pelo dispositivo Hilab, que é uma tecnologia que faz outros tipos de exame (gravidez, glicemia, dengue, hepatite C, Influenza A e B, HIV, zika, sífilis, entre outros) desde 2017.

De acordo com o fundador e direto-executivo da Hi Technologies, Marcus Figueiredo, o diagnóstico é feito pela internet. “A ideia é muito simples: temos um equipamento que funciona como leitor de testes rápidos. Você basicamente fura o dedo do paciente, coleta uma gota de sangue e coloca por cápsula no equipamento. Acontece, então, uma reação química que é lida pelo nosso aparelho e enviada pela internet. No sistema, temos uma inteligência virtual que analisa em tempo real os resultados e, depois disso, temos um laboratório de análises clínicas que também analisa. Em dez minutos, o resultado é enviado pelo smartphone ao paciente”, explicou.

A empresa explica que a tecnologia proporciona velocidade e informação, já que o resultado pode ser enviado automaticamente às autoridades, o que se torna um dado bastante relevante em tempos de pandemia.

Preço

Inicialmente, o teste será enviado para a região sede da empresa (Curitiba) e para a região de maior risco (São Paulo), mas já tem solicitações para outras cidades brasileiras. O custo estimado para a realização é de R$ 130.

“A nossa empresa tem o propósito de democratizar o acesso à saúde, então sempre fomos jogando o preço para baixo, porque queremos que mais e mais pessoas tenham um bom exame de sangue. Entre amanhã e segunda-feira, vamos começar a liberar os lotes, mas inicialmente os testes estão sendo enviados para hospitais, planos de saúde, laboratórios e farmácias. A medida que começarem a chegar nos pontos, vamos comunicar e as pessoas poderão fazer o exame”, concluiu.

A partir da segunda metade de abril, há uma expectativa que a distribuição já esteja de fácil acesso. Em Curitiba, o teste será disponibilizado até mesmo em farmácias. O Hilab já está disponível em redes como Nissei, Panvel, Araújo, Raia Drogasil e Pague Menos.

O nível estimado de precisão do teste da Hi é de 93% a 98%.

