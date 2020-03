Protesto no centro de Maringá pede a reabertura do comércio; assista

Um protesto tomou as ruas de Maringá na tarde desta quinta-feira (26). Motoristas fizeram um buzinaço pelas principais vias da cidade, para pedir que o comércio reabra as portas.

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, decretou na semana passada que o município estava em Estado de Emergência, fechando o comércio para evitar aglomerações por 30 dias. A medida foi tomada por conta da pandemia de coronavírus.

Em caso de descumprimento do decreto, o comerciante pode ser multado. O valor varia entre R$ 300 e R$ 5 mil.



Assista ao vídeo gravado na tarde desta quinta:

CASOS

De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde (SESA), divulgado na tarde desta quinta-feira (26), Maringá contava com 3 casos confirmados de Covid-19. Outros 87 pacientes aguardam resultado, ainda de acordo com a SESA. No total, 23 casos já foram descartados no município.