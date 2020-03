Ratinho Junior afirma que irá manter isolamento social em todo o Estado

O governador Ratinho Junior, disse que vai manter o isolamento social e os decretos de combate ao vírus, mesmo após o pronunciamento do presidente, Jair Bolsonaro. Segundo ele, o isolamento é necessário para o combate ao Covid-19.

"Discuto a metodologia do que está dando certo na Alemanha, na Europa neste momento", ressaltou o governador.

Segundo ele, um aplicativo foi desenvolvido para ajudar no mapeamento de casos suspeitos, com a nova tecnologia, os pacientes conseguem procurar ajuda mais próxima, em seu município, sem sair de casa.

“Estamos contratando mais de 300 novos leitos de UTI em todo o Paraná. Mas, se necessário, temos a capacidade de dobrar essa contratação, de acordo com a evolução do vírus no Estado”, ressaltou Ratinho Junior, ao lado do secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.