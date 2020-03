“Mantemos a previsão de 10 mil casos de coronavírus no Paraná”, afirma Beto Preto

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, junto ao secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, apresentou nesta quinta-feira (26) a estrutura hospitalar que o Paraná dispõe para enfrentamento ao novo coronavírus, além de uma solução tecnológica para acompanhar pessoas com sintomas da Covid-19. O secretário Beto Preto ainda falou sobre a expectativa do Governo do Estado com relação à doença.

“Mantemos a previsão de 10 mil casos de coronavírus no Paraná. Destes, de 15 a 20% precisarão de internamento, sendo que um terço deste índice necessitará de leitos de UTI”, afirmou Beto Preto.

O secretário de Saúde do Paraná anunciou a compra de 317 leitos de UTI adulto e 731 leitos de enfermaria para todo Estado, para atender pacientes com coronavírus. A previsão é que a instalação seja feita em até 10 dias. Com os leitos que já existem no estado, o número total desse recurso hospitalar pode chegar a quase 4 mil.

O governo anunciou ainda a compra de alguns leitos em hotéis de várias cidades para profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à doença que eventualmente precisarem de isolamento de suas famílias.

Ratinho Junior destacou ainda que irá manter o isolamento social em todo o Estado.