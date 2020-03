Caminhão com álcool gel é roubado no Rio de Janeiro; produto foi vendido em questão de horas

Um caminhão que carregava álcool gel foi roubado e o produto acabou vendido rapidamente em uma feira na Pavuna, Zona Norte do Rio. A Polícia Civil investiga o caso.

O assalto ocorreu no último dia 18 em São João de Meriti e os criminosos seguiram para a Favela do Dick. Ações foram realizadas na comunidade após a troca de informações de inteligência com a Polícia Militar.

No registro de ocorrência feito pela internet, a vítima não diz quantos produtos foram roubados. A Polícia ainda tenta descobrir quem são os criminosos.

(G1)